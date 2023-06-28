Российские террористы атаковали общину на Харьковщине, есть жертвы

15:20 28 июня Киев, Украина

Днем 28 июня, Волчанскую громаду Чугуевского района атаковали военные преступники из россии.



Об этом информировал Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА), в своем официальном канале в Telegram.



По словам Синегубова, три мирных жителя Волчанских Хуторов погибли около своих домов в результате обстрела.

"Возраст упавших жертв - 48, 45 и 57 лет. Они получили серьезные травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил чиновник.

Он также отметил, что информация о произошедшем обстреле в настоящее время уточняется, и на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.