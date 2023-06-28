Российские террористы атаковали общину на Харьковщине, есть жертвы

Днем 28 июня, Волчанскую громаду Чугуевского района атаковали военные преступники из россии.
Об этом информировал Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА), в своем официальном канале в Telegram.
По словам Синегубова, три мирных жителя Волчанских Хуторов погибли около своих домов в результате обстрела.
Об этом информировал Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА), в своем официальном канале в Telegram.
По словам Синегубова, три мирных жителя Волчанских Хуторов погибли около своих домов в результате обстрела.
Он также отметил, что информация о произошедшем обстреле в настоящее время уточняется, и на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.
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