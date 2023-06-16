Российские террористы атаковали дроном жилой дом на Сумщине

11:58 07 июня Киев, Украина

В результате атаки вражеского беспилотника "Шахед" на Сумщину вспыхнул пожар и разрушился частный жилой дом, что привело к гибели двух человек и одному раненому.



Информацию об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры.



В ночь с 7 июня 2023 года, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Юнаковской общины при помощи беспилотника типа "Шахед", судя по предварительным данным.



В результате нападения возник пожар и частный жилой дом был разрушен. В этом доме проживали две семьи.



В одном из домов погиб 41-летний мужчина, а в другом погибла 60-летняя женщина. Муж последней был доставлен в больницу с ранениями.



В связи с гибелью и ранением мирных граждан в результате атаки дрона на пограничную общину Сумщины, было начато досудебное расследование.



На данный момент проводится досудебное расследование в отношении нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).