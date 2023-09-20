Российские террористы атаковали Донецкую область: повреждено 50 гражданских объектов

15:28 20 сентября Киев, Украина

20 сентября российская армия атаковала 12 населенных пунктов в Донецкой области, пять человек получили ранения. Это сообщение поступило от Нацполиции.



Отмечается, что в ходе атак российские войска использовали различное вооружение, включая ОТРК Искандер, ракеты Х-35, ЗРК С-300, РСЗО Смерч, Ураган, Град, артиллерию и танки.



В результате обстрелов пострадали 50 гражданских объектов, включая 20 жилых домов, детский сад, лицей, школы, общежитие, дом культуры, фельдшерский пункт, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и ЛЭП.



По информации, поселок Багатир подвергся удару трех ракет С-300 и ракет РСЗО Смерч, что привело к ранению гражданского лица и разрушению фермерского хозяйства, а также шести частных домов.



Также, ракетами Искандер и крылатой ракетой Х-35 оккупанты атаковали Петропавловку Великоновоселковской громады, в результате чего четыре человека получили ранения, а шесть частных домов, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, хозяйственные постройки и гаражи были повреждены.



В селе Шахтерское были поражены тремя ракетами Ураган, что вызвало повреждение трех частных домов и ЛЭП.



В Славянске российские силы выпустили пять ракет С-300, повредив учебный корпус, общежитие и частный дом.