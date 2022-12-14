Российские террористы атаковали 3 района Харьковщины

Войска рф в среду, 14 декабря, нанесли ракетный обстрел по Купянскому, Харьковскому и Чугуевскому районов Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время продолжается добровольная эвакуация населения из населенных пунктов, которые находятся под постоянными обстрелами, в более безопасные места области.
Чиновник также отметил, что по состоянию на 14 декабря эвакуировано 339 человек, еще 64 заявки в работе.
Чиновник также отметил, что по состоянию на 14 декабря эвакуировано 339 человек, еще 64 заявки в работе.
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