Российские террористы атаковали 3 района Харьковщины

11:31 14 декабря Киев, Украина

Войска рф в среду, 14 декабря, нанесли ракетный обстрел по Купянскому, Харьковскому и Чугуевскому районов Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районе Гряниковки Двуречанской общины. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово. А также Амбарное, Ольховатка, Хатное, Меловое и Двуречная", - отметил он.

По его словам, в настоящее время продолжается добровольная эвакуация населения из населенных пунктов, которые находятся под постоянными обстрелами, в более безопасные места области.



Чиновник также отметил, что по состоянию на 14 декабря эвакуировано 339 человек, еще 64 заявки в работе.