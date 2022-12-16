Российские террористы 12 раз ударили по Запорожью

Россияне утром 16 декабря нанесли около 12 ракетных ударов по Запорожью во время очередного массированного обстрела. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Он призвал жителей находиться в безопасных местах.
Напомним, сегодня оккупанты нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковщины.
Также сообщалось о взрывах в Киеве.
В Кривом Роге зафиксировано попадание ракеты в жилой дом, под завалами могут быть люди.
Он призвал жителей находиться в безопасных местах.
Напомним, сегодня оккупанты нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковщины.
Также сообщалось о взрывах в Киеве.
В Кривом Роге зафиксировано попадание ракеты в жилой дом, под завалами могут быть люди.
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