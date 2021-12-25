Российские спецслужбы обвинили СБУ в попытке похищения лидера "ДНР"

16:43 20 Август Киев, Украина

Россия обвинила Службу Безопасности Украины в подготовке и попытке реализации похищения одного из лидеров самопровозглашенной "ДНР", с целью последующего вывоза его на территорию Украины.





Подробности операции

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что сотрудник СБУ якобы нанял группу российских силовиков за 200 тысяч долларов. Похитители сообщили лидеру "ДНР" о заинтересованности в покупке его загородной недвижимости. После встречи они поехали с ним в Московскую область, где прямо в авто ударили электрошокером. Но "жертве" удалось сбежать.



В ФСБ утверждают, что подготовку похищения готовил сотрудник СБУ Андрей Байдала, который якобы был причастен к убийству главы "ДНР" Александра Захарченко в 2018 году. К организации также причастен Игорь Мищенко.В Следственном комитете России (СКР) заявили, что сотрудник СБУ якобы нанял группу российских силовиков за 200 тысяч долларов. Похитители сообщили лидеру "ДНР" о заинтересованности в покупке его загородной недвижимости. После встречи они поехали с ним в Московскую область, где прямо в авто ударили электрошокером. Но "жертве" удалось сбежать.

СКР возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Покушение на похищение человека группой лиц").

СБУ опровергла обвинения России в похищении лидера "ДНР"



Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг, 20 августа, опровергла обвинения Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о якобы хищении лидера самопровозглашенной "ДНР".

"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе", - сообщили в СБУ.

В службе подчеркнули, что эта информация "является продолжением цепи обычных фейков российской стороны".

"И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков", - подчеркнули в спецслужбе, призывая к ответственности, предусмотренную украинским законодательством.