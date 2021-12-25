Российские спецслужбы обвинили СБУ в попытке похищения лидера "ДНР"

Россия обвинила Службу Безопасности Украины в подготовке и попытке реализации похищения одного из лидеров самопровозглашенной "ДНР", с целью последующего вывоза его на территорию Украины.
В ФСБ утверждают, что подготовку похищения готовил сотрудник СБУ Андрей Байдала, который якобы был причастен к убийству главы "ДНР" Александра Захарченко в 2018 году. К организации также причастен Игорь Мищенко.
Подробности операции
В Следственном комитете России (СКР) заявили, что сотрудник СБУ якобы нанял группу российских силовиков за 200 тысяч долларов. Похитители сообщили лидеру "ДНР" о заинтересованности в покупке его загородной недвижимости. После встречи они поехали с ним в Московскую область, где прямо в авто ударили электрошокером. Но "жертве" удалось сбежать.
Подробности операции
В Следственном комитете России (СКР) заявили, что сотрудник СБУ якобы нанял группу российских силовиков за 200 тысяч долларов. Похитители сообщили лидеру "ДНР" о заинтересованности в покупке его загородной недвижимости. После встречи они поехали с ним в Московскую область, где прямо в авто ударили электрошокером. Но "жертве" удалось сбежать.
СКР возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Покушение на похищение человека группой лиц").
СБУ опровергла обвинения России в похищении лидера "ДНР"
Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг, 20 августа, опровергла обвинения Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о якобы хищении лидера самопровозглашенной "ДНР".
Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг, 20 августа, опровергла обвинения Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о якобы хищении лидера самопровозглашенной "ДНР".
В службе подчеркнули, что эта информация "является продолжением цепи обычных фейков российской стороны".
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