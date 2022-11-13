Российские соцсети публикуют видео казни зека, который сдался ВСУ

12:36 13 ноября Киев, Украина

Российские соцсети опубликовали видео казни экс-заключенного Рязанской ИК-3 и члена ЧВК Вагнер Евгения Нужина, который после отправки на войну с Украину сдался в плен ВСУ. На кадрах видно, как мужчине разбили голову кувалдой. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Сам видеоролик смонтирован из двух частей: первая часть - фрагмент интервью Нужина украинскому журналисту после того, как он сдался в плен. В том интервью он рассказывает, как в россии проходила вербовка на фронт заключенных и о том, что он специально записался в ЧВК Вагнер, чтобы сдаться в Украине в плен и воевать против рф. Вторая часть - сама казнь мужчина. Голова мужчины скотчем примотана к импровизированной наковальне из кирпича и бетона.

"Нужин Евгений, 1967 года рождения, отправился на фронт чтобы перейти на строну Украины и воевать против русских... 4 сентября осуществил свой план перехода на строну Украины", - заявил мужчина во время съемки.

Он утверждал, что 11 ноября якобы "находился на улицах Киева, где получил удар по голове, потерял сознание и оказался в этом подвале".

После этого человек в военной форме нанес Нужину удар по голове большой кувалдой. Мужчина упал, а "палач" нанес еще один удар кувалдой по лицу. На этом видео обрывается.

Также российские паблики опубликовали якобы комментарий основателя ЧКВ "Вагнер" Евгения Пригожина, в котором тот признался, что расправу совершили именно его наемники.

Стоит отметить, что заявления о том, что Нужина схватили в Киеве, можно опровергнуть: военнопленные не могут свободно ходить по городу.

Российское издание Медуза сообщило, что Нужина могли вернуть в россию во время обмена.

СМИ предполагают, что рф с помощью такого видео пытается отбить у российских мобилизованных желание сдаваться в плен ВСУ.

Как уже сообщалось, в окупированном Крыму погибла директор регионального подразделения медиахолдинга "россия сегодня" Светлана Бабаева. Известно, что 50-летняя пропагандистка погибла от шальной пули на одном из учебно-тренировочных полигонов.

Кроме того, оккупанты заявили о гибели российского продюсера в Херсоне. Однако позже стало известно, что речь идет о пропагандисте и сотруднике спецслужб рф Олеге Клокове.