Российские силы совершили 80 обстрелов в Запорожской области за 24 часа

За последние 24 часа, российские военные силы нанесли серию атак на Запорожскую область, совершив 80 обстрелов, преимущественно с использованием артиллерии.



Эту информацию в своем телеграм-канале поделился председатель Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко.

"Враг отчаянно обстреливает мирные города и деревни, которые не удалось оккупировать. За последние 24 часа было зафиксировано 78 артиллерийских обстрелов и 2 ракетных удара из РСЗО по 16 населенным пунктам, включая Гуляйполе, Гуляйпольский, Степногорск, Железнодорожный, Ольговский, Плавни, Полтавку и другие прифронтовые поселения. Отмечено 24 случая разрушений. Местное население пострадало вновь, пострадали жилые дома и имущество. К счастью, люди не пострадали", - отметил Малашко.