Российские самолеты ночью сбросили авиабомбы на Сумы - 9 погибших

В ночь на 8 марта в Сумах вражеская авиация нанесла удары по жилым домам, расположенным на улицах Роменская и Спартака.
В 23:09 на место происшествия выехали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар.
Спасателям удалось деблокировать женщину. Травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.
Спасателям удалось деблокировать женщину. Травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.
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