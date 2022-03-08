Российские самолеты ночью сбросили авиабомбы на Сумы - 9 погибших

09:03 08 Март Киев, Украина

В ночь на 8 марта в Сумах вражеская авиация нанесла удары по жилым домам, расположенным на улицах Роменская и Спартака.

 
В 23:09 на место происшествия выехали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар.

Спасателям удалось деблокировать женщину. Травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.
"О какой войне и правилах вообще может говориться, когда российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население," – подчеркнул глава ОВА Дмитрий Живицкий.