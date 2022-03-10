Российские ракеты попали в аэропорт возле Кривого Рога

Российские оккупанты в четверг, 10 марта, произвели ракетный обстрел международного аэропорта в селе Лозоватка, недалеко от города Кривой Рог.
Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .
Отмечается, что враг выпустил две ракеты класса "Воздух-Земля".
Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .
Отмечается, что враг выпустил две ракеты класса "Воздух-Земля".
Вилкул призвал жителей быть внимательными и принимать во внимание сигналы "Воздушная тревога".
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