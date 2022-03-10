Российские ракеты попали в аэропорт возле Кривого Рога

16:49 10 Март Киев, Украина

Российские оккупанты в четверг, 10 марта, произвели ракетный обстрел международного аэропорта в селе Лозоватка, недалеко от города Кривой Рог.

Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .

Отмечается, что враг выпустил две ракеты класса "Воздух-Земля".
"Только два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - отметил он.
Вилкул призвал жителей быть внимательными и принимать во внимание сигналы "Воздушная тревога".
"Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заранее и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы пройти в укрытие", - добавил чиновник.
 
 