Российские ракеты попали в аэропорт возле Кривого Рога

16:49 10 Март Киев, Украина





Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .



Отмечается, что враг выпустил две ракеты класса "Воздух-Земля". Российские оккупанты в четверг, 10 марта, произвели ракетный обстрел международного аэропорта в селе Лозоватка, недалеко от города Кривой Рог.Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .Отмечается, что враг выпустил две ракеты класса "Воздух-Земля".

"Только два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - отметил он.

Вилкул призвал жителей быть внимательными и принимать во внимание сигналы "Воздушная тревога".