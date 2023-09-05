Российская ПВО обезвредила беспилотник в направлении москвы - Собянин

08:58 31 августа Киев, Украина

Сообщается, что российские противовоздушные силы якобы успешно обезвредили беспилотный летательный аппарат, который двигался в направлении Москвы, в Воскресенском районе.

С этим событием выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
 
"Сегодня силами противовоздушной обороны в Воскресенском районе был устранен беспилотник, который двигался в направлении Москвы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Специализированные службы работают на месте происшествия",- говорится в его заявлении.