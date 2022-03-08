Российские пропагандисты сняли на ЧАЭС очередной фейк для своих СМИ

20:37 07 Март Киев, Украина





Оккупанты привезли на захваченную Чернобыльскую АЭС гуманитарную помощь и хотели заснять, как раздают её сотрудникам станции. Однако персонал категорически от неё отказался.



Тогда российские военные переоделись в форму концерна NOVARKA, якобы притворяясь сотрудниками ЧАЭС, чтобы создать "картинку" для СМИ.



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А ведь многие россияне в это все равно поверят. Российские оккупанты ввезли гуманитарную помощь в зону ЧАЭС для создания “картинки для СМИ”, но кое-что не учли.Оккупанты привезли на захваченную Чернобыльскую АЭС гуманитарную помощь и хотели заснять, как раздают её сотрудникам станции. Однако персонал категорически от неё отказался.Тогда российские военные переоделись в форму концерна NOVARKA, якобы притворяясь сотрудниками ЧАЭС, чтобы создать "картинку" для СМИ. "Энергоатоме" же сообщили, что персонал NOVARKA не работает в Зоне отчуждения уже полтора года - с сентября 2020 года.А ведь многие россияне в это все равно поверят.

Напомним, 24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, россияне при попытке наступления на Киев установили контроль над Чернобыльской зоной отчуждения, взяв в заложники персонал.





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