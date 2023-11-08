Российские пропагандисты распространяют фальшивое обращение Залужного

Российские пропагандисты начали использовать фальшивое "обращение" Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, созданное с применением технологии "дипфейк".
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
По информации Центра, вражеские телеграм-каналы активно распространяют поддельные видеоролики, в которых Залужный, якобы, обращается к украинскому народу с призывом выйти на площади своих городов, а также обращается к военным с призывом не подчиняться "преступным приказам" власти.
Эти попытки дезинформации и манипуляции данными призваны сбить с толку и дезориентировать граждан и военных.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
По информации Центра, вражеские телеграм-каналы активно распространяют поддельные видеоролики, в которых Залужный, якобы, обращается к украинскому народу с призывом выйти на площади своих городов, а также обращается к военным с призывом не подчиняться "преступным приказам" власти.
Эти попытки дезинформации и манипуляции данными призваны сбить с толку и дезориентировать граждан и военных.
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