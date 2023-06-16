Российские оккупанты заминировали завод Титан в Крыму - Атеш

15:23 31 мая Киев, Украина

На территории временно захваченной АР Крым российские оккупанты заминировали завод Титан в городе Армянск. Такое утверждение было сделано военным партизанским движением Атеш через свой Telegram-канал в среду, 31 мая.

"Агент Атеш передает информацию о начале минирования крымского завода Титан российскими оккупантами, который находится неподалеку от города Армянск",- говориться в сообщении.

Представители движения предполагают, что "российские власти верят в то, что украинские силы скоро совершат наступление на административной границе с Крымом".

"Они делают это, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины и обвинить Украину в "экологическом терроризме". Мы гарантируем, что никто не позволит себя ввести в заблуждение", - заверили партизаны.



Представители Атеш подчеркнули, что они продолжают наблюдать за действиями российских оккупантов на оккупированных территориях.