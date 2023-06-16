Российские оккупанты заминировали завод Титан в Крыму - Атеш

На территории временно захваченной АР Крым российские оккупанты заминировали завод Титан в городе Армянск. Такое утверждение было сделано военным партизанским движением Атеш через свой Telegram-канал в среду, 31 мая.
Представители движения предполагают, что "российские власти верят в то, что украинские силы скоро совершат наступление на административной границе с Крымом".
Представители Атеш подчеркнули, что они продолжают наблюдать за действиями российских оккупантов на оккупированных территориях.
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