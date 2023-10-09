Российские оккупанты захватили более 5000 объектов в Мелитополе - мэр

Российские оккупационные власти присвоили себе более 5000 объектов, включая квартиры, предприятия и офисы, во временно оккупированном Мелитополе и Мелитопольском районе.
Об этом сообщил мэр Мелитополя, Иван Федоров, в ходе своего выступления в эфире национального телемарафона.
Об этом сообщил мэр Мелитополя, Иван Федоров, в ходе своего выступления в эфире национального телемарафона.
Он также отметил, что оккупанты начали проводить масштабную проверку всех квартир с целью выяснить, остались ли там местные жители. В случае, если жители уже покинули свое жилье, через несколько недель появлялись незаконные указания местного гауляйтера Евгения Балицкого о национализации квартир.
Иван Федоров также подчеркнул, что даже наличие всех необходимых документов владельца недвижимости не обеспечивает защиту от незаконного присвоения объекта оккупантами.
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