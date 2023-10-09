Российские оккупанты захватили более 5000 объектов в Мелитополе - мэр

08:21 09 октября Киев, Украина





Об этом сообщил мэр Мелитополя, Иван Федоров, в ходе своего выступления в эфире национального телемарафона. Российские оккупационные власти присвоили себе более 5000 объектов, включая квартиры, предприятия и офисы, во временно оккупированном Мелитополе и Мелитопольском районе.Об этом сообщил мэр Мелитополя, Иван Федоров, в ходе своего выступления в эфире национального телемарафона.

"Эта ситуация развивалась в несколько волн. Начиная с мая 2022 года, оккупанты начали захватывать квартиры, которые им были нужны для размещения своего персонала. Затем они начали выдавать поддельные документы, утверждая, что объекты были национализированы", - рассказал мэр.

Он также отметил, что оккупанты начали проводить масштабную проверку всех квартир с целью выяснить, остались ли там местные жители. В случае, если жители уже покинули свое жилье, через несколько недель появлялись незаконные указания местного гауляйтера Евгения Балицкого о национализации квартир.

"Оккупанты продолжают проводить обходы по квартирам и попытки денационализации. Если им нужно разместить своих военных или иных лиц, они могут просто заселить их в квартиры местных жителей или приказать жителю покинуть свое жилье в течение, например, двух часов", - пояснил мэр города.

Иван Федоров также подчеркнул, что даже наличие всех необходимых документов владельца недвижимости не обеспечивает защиту от незаконного присвоения объекта оккупантами.