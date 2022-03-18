Российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы в Мариуполе
17:15 15 марта Киев, Украина
Оккупанты взяли в заложники
сотрудников и пациентов областной больницы в Мариуполе. Об этом успел сообщить один из врачей.
"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", - говорится в сообщении врача.
Речь идет об Областной больнице интенсивного лечения. На днях российские оккупанты ее практически разрушили – в основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении – работать и лечиться.
Российским извергам мало разрушений – теперь они сделали из людей заложников.
Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обратился к международным правозащитным организациям.
"Обращаюсь в международные правозащитные организации с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности. Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан", - сказал Кириленко.
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