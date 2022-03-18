Российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы в Мариуполе

17:15 15 марта Киев, Украина

Оккупанты взяли в заложники сотрудников и пациентов областной больницы в Мариуполе. Об этом успел сообщить один из врачей.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", - говорится в сообщении врача.

Речь идет об Областной больнице интенсивного лечения. На днях российские оккупанты ее практически разрушили – в основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении – работать и лечиться.



Российским извергам мало разрушений – теперь они сделали из людей заложников.

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обратился к международным правозащитным организациям.