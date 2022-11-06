Российские оккупанты вывезли из Херсона в россию 34 ребенка - ОВА

08:06 06 ноября Киев, Украина

Захватчики продолжают принудительную депортацию украинских детей из Херсон - в российскую Анапу вывезли еще 34 детей. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Их вывезли в российский город Анапа. Об этом сообщила начальник Мирненской поселковой военной администрации Валентина Головатая. Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время пребывания еще на неделю", - написала глава ОВА.

Напомним, ранее генпрокурор Андрей Костин заявил, что установлен факт депортации россией 9 400 украинских детей. Это является и военным преступлением, и элементом геноцида.