Российские оккупанты вторглись на объекты ГТС: есть угроза транспортировке газа в Украине и Европе

16:53 10 Март Киев, Украина

Оператор газораспределительных систем (ОГТС) Украины сообщает о попытках российских военных и вооруженных группировок ЛНР попасть на территорию компрессорных станций Новопсков Луганской области, Купянск Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.



Компания отмечает, что вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе.

ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.

О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО “Газпром”.