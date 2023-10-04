Российские оккупанты в Евпатории открыли "лагерь" для военного обучения детей

Российские оккупанты в городе Евпатория Крыма открыли новый "лагерь", где намерены обучать детей основам военной службы.
Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Согласно информации, оккупанты организовали этот "центр" на базе детского оздоровительного лагеря Гагарин. В первую смену центр принял 100 учеников 9-11 классов, и до 6 октября они будут обучаться основам военной службы.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие действия российских оккупантов направлены на распространение пропаганды, связанной с войной, и на попытки стереть украинскую идентичность у детей, разорвать связь молодого поколения с родной страной. Он также отметил, что милитаризация украинских детей на Крымском полуострове является частью политики россии и началась с момента его оккупации.
Дмитрий Лубинец заключил, что такие попытки милитаризации и насаждения идеологии украинских детей на оккупированных территориях Украины являются нарушением международного гуманитарного права и представляют собой военное преступление.
Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Согласно информации, оккупанты организовали этот "центр" на базе детского оздоровительного лагеря Гагарин. В первую смену центр принял 100 учеников 9-11 классов, и до 6 октября они будут обучаться основам военной службы.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие действия российских оккупантов направлены на распространение пропаганды, связанной с войной, и на попытки стереть украинскую идентичность у детей, разорвать связь молодого поколения с родной страной. Он также отметил, что милитаризация украинских детей на Крымском полуострове является частью политики россии и началась с момента его оккупации.
Дмитрий Лубинец заключил, что такие попытки милитаризации и насаждения идеологии украинских детей на оккупированных территориях Украины являются нарушением международного гуманитарного права и представляют собой военное преступление.
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