Российские оккупанты ударили ракетами сразу по нескольким городам Украины

Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву и нескольким украинским областям. Две ракеты попали в жилые дома в столицы, на месте уже работают спасатели и врачи.
В связи с атакой в столице вводят отключения элетроэнергии.
Мэр Львова Садовый сообщил, что в городе слышали взрывы и призвал всех оставаться в укрытии. Часть города – без электроэнергии.
Председатель Хмельницкой ОВА Гамалий подтвердил, что звуки взрывов, которые слышали в области, – работа ПВО.
В Харькове прилеты по объектам критической инфраструктуры, о пострадавших пока нет информации. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро.
Кривой Рог. Несколько ракетных ударов, сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Вилкул.
Мэр Житoмира сообщил о двух попаданиях по энергетической инфраструктуре, город остался полностью без электричества после прилётов.
В Ровно нанесли удар по объекту критической инфраструктуры, часть города без электроэнергии, возможны перебои в работе мобильной связи, сообщил городской голова Третьяк.
В Хмельницком после атаки наблюдаются проблемы с электроснабжением. Детали со временем, написал мэр города Симчишин.
Также сообщают о взрыва в Ивано-Франковске.
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