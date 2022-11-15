Российские оккупанты ударили ракетами сразу по нескольким городам Украины

16:34 15 ноября Киев, Украина

Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву и нескольким украинским областям. Две ракеты попали в жилые дома в столицы, на месте уже работают спасатели и врачи.

"Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий", — написал Кличко в телеграм-канале.

В связи с атакой в столице вводят отключения элетроэнергии.

"В Киеве вводятся экстренные отключения электричества, графики не действуют", - сообщает ДТЭК.

Мэр Львова Садовый сообщил, что в городе слышали взрывы и призвал всех оставаться в укрытии. Часть города – без электроэнергии.



Председатель Хмельницкой ОВА Гамалий подтвердил, что звуки взрывов, которые слышали в области, – работа ПВО.



В Харькове прилеты по объектам критической инфраструктуры, о пострадавших пока нет информации. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро.



Кривой Рог. Несколько ракетных ударов, сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Вилкул.

Мэр Житoмира сообщил о двух попаданиях по энергетической инфраструктуре, город остался полностью без электричества после прилётов.

В Ровно нанесли удар по объекту критической инфраструктуры, часть города без электроэнергии, возможны перебои в работе мобильной связи, сообщил городской голова Третьяк.

В Хмельницком после атаки наблюдаются проблемы с электроснабжением. Детали со временем, написал мэр города Симчишин.

Также сообщают о взрыва в Ивано-Франковске.