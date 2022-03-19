Российские оккупанты убили в Киеве 222 человека, ранения получили почти 900

16:37 18 марта Киев, Украина





Об этом сообщили в



По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, за период военных действий в столице ранения также получили 889 человек, из которых 241 гражданский. Среди раненых 18 детей, три водителя скорой и один врач скорой.



В результате действий оккупантов поврежденными остались и 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Также повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.



Несмотря на это, город продолжает жить. В результате российских обстрелов в Киеве умерли 222 человека, из общего числа погибших 60 – гражданские, в том числе четыре ребенка.Об этом сообщили в КГГА По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, за период военных действий в столице ранения также получили 889 человек, из которых 241 гражданский. Среди раненых 18 детей, три водителя скорой и один врач скорой.В результате действий оккупантов поврежденными остались и 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Также повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.Несмотря на это, город продолжает жить.

“Работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины и другие заведения. Возобновили работу 35 ярмарок и столичных рынков”, – отметил Поворозник.

Киевлян призывают быть максимально осторожными: не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.