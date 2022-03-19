Российские оккупанты убили в Киеве 222 человека, ранения получили почти 900

В результате российских обстрелов в Киеве умерли 222 человека, из общего числа погибших 60 – гражданские, в том числе четыре ребенка.
Об этом сообщили в КГГА.
По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, за период военных действий в столице ранения также получили 889 человек, из которых 241 гражданский. Среди раненых 18 детей, три водителя скорой и один врач скорой.
В результате действий оккупантов поврежденными остались и 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Также повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.
Несмотря на это, город продолжает жить.
Об этом сообщили в КГГА.
По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, за период военных действий в столице ранения также получили 889 человек, из которых 241 гражданский. Среди раненых 18 детей, три водителя скорой и один врач скорой.
В результате действий оккупантов поврежденными остались и 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Также повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.
Несмотря на это, город продолжает жить.
Киевлян призывают быть максимально осторожными: не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
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