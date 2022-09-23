Российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью - ОВА

В ночь на 23 сентября российские захватчики обстреляли Запорожье.
Как отметил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Тelegram-канале, враг выпустил по областному центру около 10 снарядов.
Враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее, враг утром 22 сентября ударил по Запорожью.
21 сентября, в Запорожье вследствие ракетного удара пострадали люди.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее, враг утром 22 сентября ударил по Запорожью.
21 сентября, в Запорожье вследствие ракетного удара пострадали люди.
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