Российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью - ОВА

07:34 23 сентября Киев, Украина

В ночь на 23 сентября российские захватчики обстреляли Запорожье.

 
Как отметил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Тelegram-канале, враг выпустил по областному центру около 10 снарядов.
 
"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около десяти снарядов. Берегите себя и друг друга! Соблюдайте правила воздушной тревоги!", - написал он.
 
Враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее, враг утром 22 сентября ударил по Запорожью.

21 сентября, в Запорожье вследствие ракетного удара пострадали люди.