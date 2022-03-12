Российские оккупанты разбомбили в Чернигове "Украину"

09:27 12 марта Киев, Украина

В результате обстрелов российскими оккупантами пострадал отель "Украина" - визитная карточка города Чернигова.

 
Здание отеля "Украина" в Чернигове, который вчера вечером разбомбили российские фашисты разрушено.

Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет. Москальская орда уничтожает то, что возникло задолго до её появления.
 