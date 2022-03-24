Российские оккупанты распространяют фейк о взятии Изюма на Харьковщине

14:00 24 марта Киев, Украина





Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Изюмского горсовета Максим Стрельник.



23 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в результате боев в районе Изюма украинские защитники уничтожили до 60% личного состава и военной техники захватчиков. Стрельник рассказывает, что из-за отсутствия военных успехов враг прибегает к информационным атакам. Российские оккупанты распространяют ложные новости о якобы взятии под контроль города Изюм в Харьковской области.Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Изюмского горсовета Максим Стрельник.23 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в результате боев в районе Изюма украинские защитники уничтожили до 60% личного состава и военной техники захватчиков. Стрельник рассказывает, что из-за отсутствия военных успехов враг прибегает к информационным атакам.

Фашистская пропаганда начала активно распространять дезинформацию о том, что российские кафиры, казалось бы, полностью захватили Изюм. Это абсолютное вранье! Наша армия героически обороняет Изюм и не дает врагу зайти в Южную часть города", – говорит он.

Чиновник отмечает, что линия разграничения сейчас проходит по руслу Северского Донца, но российские кафиры благодаря местным коллаборантам узнали о броде и безрезультатно пытаются попасть на другой берег.

"Там их сразу встречают наши Защитники и отправляют всех в ад. Орков целая орда, они постоянно прут в наступление и несут непоправимые потери от наших Вооруженных Сил Украины, которые мужественно сдерживают врага в окрестностях Изюма и загоняют их обратно на Север за реку”, – говорит Стрельник.

Изюм в результате обстрелов российских оккупантов стал одним из эпицентров гуманитарной катастрофы в Харьковской области. Разрушения там, по оценкам городских властей, больше, чем после Второй мировой войны.