Российские оккупанты распространяют фейк о взятии Изюма на Харьковщине

Российские оккупанты распространяют ложные новости о якобы взятии под контроль города Изюм в Харьковской области.
Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Изюмского горсовета Максим Стрельник.
23 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в результате боев в районе Изюма украинские защитники уничтожили до 60% личного состава и военной техники захватчиков. Стрельник рассказывает, что из-за отсутствия военных успехов враг прибегает к информационным атакам.
Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Изюмского горсовета Максим Стрельник.
23 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в результате боев в районе Изюма украинские защитники уничтожили до 60% личного состава и военной техники захватчиков. Стрельник рассказывает, что из-за отсутствия военных успехов враг прибегает к информационным атакам.
Чиновник отмечает, что линия разграничения сейчас проходит по руслу Северского Донца, но российские кафиры благодаря местным коллаборантам узнали о броде и безрезультатно пытаются попасть на другой берег.
Изюм в результате обстрелов российских оккупантов стал одним из эпицентров гуманитарной катастрофы в Харьковской области. Разрушения там, по оценкам городских властей, больше, чем после Второй мировой войны.
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