Российские оккупанты ранили мирного жителя

18:45 26 Май Киев, Украина

В селе Славное с осколочным ранением был госпитализирован мужчина, ранение он получил в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации.

"26 мая 2021 в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа, в результате чего у человека произошел перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмотореск, гемоторогичний шок 2 степени", - говорится в сообщении.

Пострадавшего сразу доставили в Кураховскую городскую больницу, сейчас направили в военный госпиталь №66 в г. Покровск.