Российские оккупанты провели очередные военные учения в Крыму

18:32 19 Март Киев, Украина

На военном полигоне "Опук", который находится на оккупированном россиянами полуострове Крым , прошли военные учения. В них учавствовали боевые машины, самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации российских военно-космических сил.



Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Погрузка в самолеты прошла скрытно рано утром на аэродроме "Кировское" в Крыму. Разведку объекта условного противника вел расчет БпЛА "Орлан-10", передававший разведывательные данные на мониторы пункта управления в режиме реального времени. Затем на площадку приземления был десантирован усиленный парашютно-десантный батальон и боевая техника", – рассказали в Минобороны РФ.

Военнослужащие страны-агрессора также выполняли стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов.



Всего оккупанты задействовали в учениях более 2000 военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, 7 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.