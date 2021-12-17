Российские оккупанты провели очередные военные учения в Крыму

На военном полигоне "Опук", который находится на оккупированном россиянами полуострове Крым, прошли военные учения. В них учавствовали боевые машины, самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации российских военно-космических сил.
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Военнослужащие страны-агрессора также выполняли стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов.
Всего оккупанты задействовали в учениях более 2000 военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, 7 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.
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