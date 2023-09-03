Российские оккупанты принуждают школьников получать паспорта рф - ЦНС

08:46 14 августа Киев, Украина

Российские оккупанты начали принудительную паспортизацию среди старшеклассников на захваченных территориях Украины. Они угрожают не выдать аттестаты, если ученики не получат российское гражданство.



Центр национального сопротивления сообщает, что оккупанты угрожают ученикам от 14 лет не выдать аттестаты, если они не получат паспорт рф. Не все дети хотят получать паспорт рф, который не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Поэтому оккупанты прибегают к угрозам и шантажу.



В ЦНС отметили, что оккупационные так называемые администрации проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.