Российские оккупанты похитили в Мелитополе студента

18:05 10 июня Киев, Украина

Во временно оккупированном Мелитополе российские военные похитили 18-летнего Артура Ярошевского, главу студенческого совета местного колледжа. 

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Ярошевский – председатель студенческого совета Ногайского профессионального колледжа Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного. Сначала парня искали на работе, а затем россияне приехали к нему домой.

Они изъяли всю технику парня, а также его матери и брата. Военные рф увезли Ярошевского якобы на профилактическую беседу, потому что тот ведет себя неправильно, и обещали вернуть назад, однако не сделали этого.

Его местонахождение и состояние неизвестны. По предварительным и неподтвержденным данным, студент держится в местном отделении полиции.

Запорожская область является одной из лидеров в Украине по количеству похищений россиянами гражданских. По состоянию на 9 июня в заложниках оккупантов находится 121 человек, а с самого начала полномасштабного вторжения количество подтвержденных случаев похищений уже достигло более трехсот.

Местные власти советуют родным, чьих близких похитили российские военные, сообщать об этом на горячую линию по телефону 0 800 503 508 и заполнять онлайн-форму. Это позволит включить их в списки обмена.