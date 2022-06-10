Российские оккупанты похитили в Мелитополе студента

Во временно оккупированном Мелитополе российские военные похитили 18-летнего Артура Ярошевского, главу студенческого совета местного колледжа.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Ярошевский – председатель студенческого совета Ногайского профессионального колледжа Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного. Сначала парня искали на работе, а затем россияне приехали к нему домой.
Они изъяли всю технику парня, а также его матери и брата. Военные рф увезли Ярошевского якобы на профилактическую беседу, потому что тот ведет себя неправильно, и обещали вернуть назад, однако не сделали этого.
Его местонахождение и состояние неизвестны. По предварительным и неподтвержденным данным, студент держится в местном отделении полиции.
Запорожская область является одной из лидеров в Украине по количеству похищений россиянами гражданских. По состоянию на 9 июня в заложниках оккупантов находится 121 человек, а с самого начала полномасштабного вторжения количество подтвержденных случаев похищений уже достигло более трехсот.
Местные власти советуют родным, чьих близких похитили российские военные, сообщать об этом на горячую линию по телефону 0 800 503 508 и заполнять онлайн-форму. Это позволит включить их в списки обмена.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Ярошевский – председатель студенческого совета Ногайского профессионального колледжа Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного. Сначала парня искали на работе, а затем россияне приехали к нему домой.
Они изъяли всю технику парня, а также его матери и брата. Военные рф увезли Ярошевского якобы на профилактическую беседу, потому что тот ведет себя неправильно, и обещали вернуть назад, однако не сделали этого.
Его местонахождение и состояние неизвестны. По предварительным и неподтвержденным данным, студент держится в местном отделении полиции.
Запорожская область является одной из лидеров в Украине по количеству похищений россиянами гражданских. По состоянию на 9 июня в заложниках оккупантов находится 121 человек, а с самого начала полномасштабного вторжения количество подтвержденных случаев похищений уже достигло более трехсот.
Местные власти советуют родным, чьих близких похитили российские военные, сообщать об этом на горячую линию по телефону 0 800 503 508 и заполнять онлайн-форму. Это позволит включить их в списки обмена.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии