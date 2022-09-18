Российские оккупанты обстреляли три громады Сумщны из минометов и САУ

Российские оккупанты в течение 17 сентября нанесли удары по трем общинам Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, с 13:20 захватчики обстреливали Середино-Будскую общину из минометов. Зафиксировано пять "прилетов".

Нанесли удары россияне и по Белопольской общине. В 15:20 была минометная атака. В результате обстрела в одном из сел поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль.

По Шалыгинской общине враг бил после 16:00 из САУ - 15 "прилетов". В результате атаки сгорело около двух тонн сена местных жителей.

"Во всех случаях - без человеческих жертв", - подытожил Живицкий.

Напомним, ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району из Градов и тяжелой артиллерии. В результате обстрела ранения получили трое людей, разрушены многоэтажки, повреждены автомобили и газоводы.