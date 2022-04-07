Российские оккупанты обстреляли школу в Краматорске. Фото

11:01 05 апреля Киев, Украина

При обстреле российскими военными города Краматорск Донецкой области была разрушена школа. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



"По данным следствия, 5 апреля 2022 года вооруженные силы России, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по г. Краматорску. В результате вражеской атаки на мирный город частично разрушена общеобразовательная школа", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в месте попадания ракеты зафиксировали воронку шириной 15 метров и глубиной почти три метра.



Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается, добавили в облпрокуратуре.