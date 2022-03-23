Российские оккупанты обстреляли окраину Киева фосфорными бомбами
15:47 23 марта Киев, Украина
Вчера, 22 марта, поздно вечером российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы.
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
"Ориентировочная зона поражения - Гостомель-Ирпень. Использование таких видов оружия врагами против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года",
- сообщил мэр.
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