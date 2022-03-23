Российские оккупанты обстреляли окраину Киева фосфорными бомбами

15:47 23 марта Киев, Украина

Вчера, 22 марта, поздно вечером российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
"Ориентировочная зона поражения - Гостомель-Ирпень. Использование таких видов оружия врагами против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", - сообщил мэр.
 
 
 
 
 
 