Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Зацепило хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

“Ночь более-менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из „Градов“ Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки. Предварительно, люди не пострадали. Но еще уточняем”, — указал он.