Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область
09:49 29 апреля Киев, Украина
Утром российские оккупанты обстреляли из "Градов" Великую Костромку и Марьянское.
Зацепило хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
“Ночь более-менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из „Градов“ Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки. Предварительно, люди не пострадали. Но еще уточняем”, — указал он.
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