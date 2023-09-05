Российские оккупанты обстреляли акваторию Очаковской общины - Ким

11:29 17 августа Киев, Украина

Российские оккупанты четыре раза обстреляли акваторию Очаковской громады в течение 16 августа.



Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким на своем Telegram-канале в четверг, 17 августа.



Первый обстрел произошел в 16:04, второй - в 16:43, третий - в 17:55 и четвертый - в 18:38. В результате обстрелов пострадавших нет.



Кроме того, Ким сообщил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли сравнительно спокойно.