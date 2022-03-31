Российские оккупанты использовали гранату ВОГ-17. Осколками ранен украинский боец

16:25 05 ноября Киев, Украина

Осколочной гранатой ВОГ-17, предназначенной для поражения живой силы осколками, был ранен украинский военный. Гранату при помощи беспилотника на украинские позиции сбросили российские боевики.



Об этом в Facebook сообщила Украинская делегация ТКГ.



"Сегодня днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное", - говорится в сообщении.



С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим "тишины" и направлено письменную ноту в СММ ОБСЕ.



"Ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями. Способно вообще руководство РФ выполнять взятые на себя обязательства?" - отметили в Украинской делегации.