Российские оккупанты девять раз обстреляли Днепропетровщину

08:57 26 августа Киев, Украина

Оккупанты девять раз ударили по Днепропетровской области ракетами, полевой артиллерией и реактивными системами залпового огня.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, под удар противника попали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы региона. Никопольский район обстреляли пять раз за ночь из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии.

В Никополе повреждены около десяти частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач, до 1000 человек остались без света. Пострадавших нет.



В Марганецкую громаду прилетело пять снарядов из "Градов", а в Червоногригоровскую — девять снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Синельниковский район подвергся ракетному обстрелу двух громад, в одной есть разрушение на сельскохозяйственном предприятии, в другой — на автодорожном, загорелся ангар с техникой.



В Криворожском районе противник обстрелял Зеленодольскую и Широковскую громады, есть разрушения, без раненных.