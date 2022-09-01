Российские оккупанты девять раз обстреляли Днепропетровщину

Оккупанты девять раз ударили по Днепропетровской области ракетами, полевой артиллерией и реактивными системами залпового огня.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, под удар противника попали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы региона. Никопольский район обстреляли пять раз за ночь из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии.
По его словам, под удар противника попали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы региона. Никопольский район обстреляли пять раз за ночь из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии.
В Никополе повреждены около десяти частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач, до 1000 человек остались без света. Пострадавших нет.
В Марганецкую громаду прилетело пять снарядов из "Градов", а в Червоногригоровскую — девять снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Марганецкую громаду прилетело пять снарядов из "Градов", а в Червоногригоровскую — девять снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Синельниковский район подвергся ракетному обстрелу двух громад, в одной есть разрушение на сельскохозяйственном предприятии, в другой — на автодорожном, загорелся ангар с техникой.
В Криворожском районе противник обстрелял Зеленодольскую и Широковскую громады, есть разрушения, без раненных.
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