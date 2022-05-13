Российские оккупанты целенаправленно уничтожают книги на украинском языке

19:42 13 мая Киев, Украина





Об этом Во временно оккупированных населенных пунктах российские военные целенаправленно уничтожают всю литературу на украинском языке: учебники, детские книги, художественную и научную литературу.Об этом сказал народный депутат, председатель комитета информполитики Никита Потураев.

Он отметил, что российские оккупанты , когда приходили в села и города Украины, то "после того, как они заканчивали убивать, грабить и насиловать, они шли в библиотеки, похищали и сжигали все книги на украинском языке".

По его словам, этому есть десятки свидетельств и именно так поступали нацисты.

Не лучшая ситуация и с памятниками, поскольку для захватчиков они как своеобразная метка. Когда россияне оккупируют территорию, то ставят маркер – это Ленин.

"Когда они приходят, то ставят маркер. Кого они ставят в первую очередь? Ленина. Я не знаю, откуда они их берут - мы же избавилась от них. Думаю, что из россии везут. В россию стиральные машины тянут, а из россии - Лениных", - сказал нардеп.

Он напомнил, что маркер их поведения, когда где-то на стене памятника архитектуры и культуры пишут: "Здесь был Вася", а потом добавляют слово из трех букв.

"Это именно такой процесс. Это как в Буче, кстати, абсолютно большевистская практика, описана во многих мемуарах времен большевистского переворота ... когда они просто оставляют свои экскременты на всех углах, и на столе и в ящиках, и в шкафах", - добавил Потураев.

Ранее россияне заявили о возобновлении обучения в школах на оккупированных территориях Донбасса, но без преподавания украинского языка и литературы, а также истории Украины.



Языковой омбудсман Тарас Кремень назвал такую политику оккупантов лингвоцидом и обратился в международные правозащитные организации с призывом фиксировать и реагировать на все преступления, которые враг совершает в Украине.



Он также просит украинцев сообщать все факты нарушения прав человека для исков в Международный суд Организации Объединенных Наций.