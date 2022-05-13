Российские оккупанты целенаправленно уничтожают книги на украинском языке

Во временно оккупированных населенных пунктах российские военные целенаправленно уничтожают всю литературу на украинском языке: учебники, детские книги, художественную и научную литературу.
Об этом сказал народный депутат, председатель комитета информполитики Никита Потураев.
Об этом сказал народный депутат, председатель комитета информполитики Никита Потураев.
Он отметил, что российские оккупанты, когда приходили в села и города Украины, то "после того, как они заканчивали убивать, грабить и насиловать, они шли в библиотеки, похищали и сжигали все книги на украинском языке".
По его словам, этому есть десятки свидетельств и именно так поступали нацисты.
Не лучшая ситуация и с памятниками, поскольку для захватчиков они как своеобразная метка. Когда россияне оккупируют территорию, то ставят маркер – это Ленин.
Он напомнил, что маркер их поведения, когда где-то на стене памятника архитектуры и культуры пишут: "Здесь был Вася", а потом добавляют слово из трех букв.
Ранее россияне заявили о возобновлении обучения в школах на оккупированных территориях Донбасса, но без преподавания украинского языка и литературы, а также истории Украины.
Языковой омбудсман Тарас Кремень назвал такую политику оккупантов лингвоцидом и обратился в международные правозащитные организации с призывом фиксировать и реагировать на все преступления, которые враг совершает в Украине.
Он также просит украинцев сообщать все факты нарушения прав человека для исков в Международный суд Организации Объединенных Наций.
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