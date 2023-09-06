Российские оккупанты атаковали супермаркет в Курахово, пострадали четыре жительницы

Российские оккупанты в очередной раз продемонстрировали свою жестокость, обстреляв супермаркет в городе Курахово Донецкой области. В результате обстрела пострадали четыре женщины.
Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, утром 24 августа оккупанты нанесли удар по центру Курахово. По предварительным данным, они атаковали из ствольной артиллерии.
Снаряды оккупантов попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские люди. Четверо местных жительниц в возрасте от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одна из них достали из-под завалов. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Прокуратура добавляет, что еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также повреждены объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.
Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, утром 24 августа оккупанты нанесли удар по центру Курахово. По предварительным данным, они атаковали из ствольной артиллерии.
Снаряды оккупантов попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские люди. Четверо местных жительниц в возрасте от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одна из них достали из-под завалов. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Прокуратура добавляет, что еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также повреждены объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.
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