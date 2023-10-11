Российские оккупанты атаковали Никополь: пострадали жители и инфраструктура

В ночь с 11 октября российские вооруженные силы не оставляли в покое Никопольщину, находящуюся в Днепропетровской области. Города Никополь, Марганец и Мировская община были обстреляны тяжелой артиллерией, как сообщил председатель областной военной администрации, Сергей Лысак.
В результате атаки пострадала 78-летняя женщина. В Никополе были повреждены два административных здания, коммунальное предприятие и общежитие, а также пять многоквартирных домов.
Специалисты продолжают оценивать ущерб и ведут обследование других территорий, чтобы определить масштабы урона, нанесенного агрессором, подчеркнул глава региона.
В результате атаки пострадала 78-летняя женщина. В Никополе были повреждены два административных здания, коммунальное предприятие и общежитие, а также пять многоквартирных домов.
Специалисты продолжают оценивать ущерб и ведут обследование других территорий, чтобы определить масштабы урона, нанесенного агрессором, подчеркнул глава региона.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии