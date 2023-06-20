Российские оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область

10:00 20 июня Киев, Украина

За последние 24 часа российские оккупанты провели 57 обстрелов Херсонской области, в результате которых были повреждены жилые кварталы и административные здания, а также пять человек получили ранения.



Эту информацию предоставил председатель Херсонской областной военной администрации, Александр Прокудин, через мессенджер Telegram.



Захватчики выпустили общее количество 275 снарядов, используя минометы, артиллерию, танки, беспилотники и системы "Град". Всего в городе Херсон было выпущено 28 снарядов.



По информации от ОВА, российские вооруженные силы атаковали жилые районы населенных пунктов области, а также административные здания в Херсоне и селе Бургунки, а также не пощадили здания автозаправочных станций и коммунального предприятия в Херсоне.