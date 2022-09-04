Российские обстрелы с территории ЗАЭС зафиксировали на видео – СМИ

Российское издание The Insider опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, запечатлена работа российских реактивных систем залпового огня с территории захваченной Запорожской атомной электростанции в ночь со 2 на 3 сентября.
Эксперты независимого объединения Conflict Intelligence Team согласились, что на кадрах видны трубы Запорожской ТЭС, которая находится неподалеку от станции.
Издание напоминает, что российские военные постоянно обстреливают линии энергоснабжения, чтобы отключить станцию от украинской энергосети, надеясь затем подключить ее к российской. Кроме того, военные складируют боеприпасы прямо в помещениях АЭС, что в случае их детонации может привести к ядерной катастрофе страшнее Чернобыля.
Запорожская атомная электростанция в субботу, 3 сентября, в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии, сообщили в МАГАТЭ.
Позже в Энергоатоме сообщили, что на Запорожской АЭС вечером в субботу из-за непрерывных обстрелов российских военных линий связи, отключен энергоблок №5.
Сейчас в работе остается шестой энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС.
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