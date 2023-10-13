Российские обстрелы оставили без газа тысячи жителей в Харьковской области

12:37 13 октября Киев, Украина

В Харьковской области тысячи жителей остались без газа после российских обстрелов в ночь на четверг, согласно сообщению Министерства энергетики, опубликованному в пятницу, 13 октября.

"После ударов, которые враг нанес на газораспределительные станции (ГРС) в Харьковской области ночью 12 октября, газоснабжение для 13,5 тысяч домохозяйств было приостановлено. В настоящее время продолжаются аварийные ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские силы продолжают атаковать населенные районы, прилегающие к передовой и граничащие с Россией. Нападения в Донецкой области привели к отключению электроэнергии в 52 населенных пунктах, в Николаевской области - в четырех населенных пунктах. Кроме того, часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях остается без света.



Ремонтные бригады активно работают в тех местах, где безопасность позволяет провести восстановительные мероприятия.



За последние сутки более 20 тысяч потребителей востановили доступ к электроэнергии. Большинство из них находятся в Донецкой и Харьковской областях.



Несмотря на неблагоприятные погодные условия, электростанции способны полностью удовлетворить потребности потребителей в электроэнергии.