Российские обстрелы: 148 ударов по Запорожской области за сутки

В течение суток вражеские силы нанесли 148 ударов по Запорожской области, один пострадавший.
Председатель Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко, сообщает о серии обстрелов, совершенных вражеской армией в течение суток. В результате этих атак пострадал один человек.
Председатель Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко, сообщает о серии обстрелов, совершенных вражеской армией в течение суток. В результате этих атак пострадал один человек.
Также отмечается, что в Каменском 68-летний мужчина получил ранения от минно-взрывного устройства. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Правоохранительные органы зарегистрировали 32 разрушенных гражданских объекта.
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