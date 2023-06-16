Российские обстрелы: 148 ударов по Запорожской области за сутки

12:09 08 июня Киев, Украина

В течение суток вражеские силы нанесли 148 ударов по Запорожской области, один пострадавший.



Председатель Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко, сообщает о серии обстрелов, совершенных вражеской армией в течение суток. В результате этих атак пострадал один человек.

"Враг осуществил 148 обстрелов в 21 населенном пункте на линии фронта: Гуляйполе и Железнодорожное были атакованы трижды с помощью беспилотных летательных аппаратов, 18 ударов из реактивных систем залпового огня были нанесены по Гуляйполю, Ольговскому, Белогорью, Волшебному, Павловке и Темировке, артиллерийскими снарядами было нанесено 127 ударов по Новояковлевке, Гуляйполю, Орехову, Малиновке, Гуляйпольскому и другим прифронтовым селам", - говорится в официальном сообщении.



Также отмечается, что в Каменском 68-летний мужчина получил ранения от минно-взрывного устройства. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.



Правоохранительные органы зарегистрировали 32 разрушенных гражданских объекта.