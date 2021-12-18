Российские наемники совершили 7 обстрелов в Мариупольском и Авдеевском направлениях

09:15 25 Март Киев, Украина

За минувшие сутки российскими военными оккупантами был нарушен режим тишины вблизи Водяного, Авдеевки, Лебединского, Шум, Богдановки, Светлодарска.





Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта



В районе населенного пункта Богдановка, оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.



Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.



"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО. Российские наемники совершили ряд огневых провокаций, целью которых было контролируемое обострение обстановки на Мариупольском и Авдеевском направлениях. Традиционно, провокации сопровождались интенсивными информационными атаками, направленными на дискредитацию Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Водяное , что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Вблизи Авдеевка - российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции украинских защитников рядом с населенным пунктом Шумы оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.В районе населенного пункта Богдановка, оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК."Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО. Российские наемники совершили ряд огневых провокаций, целью которых было контролируемое обострение обстановки на Мариупольском и Авдеевском направлениях. Традиционно, провокации сопровождались интенсивными информационными атаками, направленными на дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

24 марта передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведение инженерных работ вблизи Водяного в направлении передовых позиций наших защитников.



Украинская сторона СЦКК своевременно реагировала на нарушения режима прекращения огня, используя координационный механизм.

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований Российской Федерации продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности.

Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 25 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, вблизи населенного пункта Светлодарск, где вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.