Российские наемники обстреливают город Счастье

Российские оккупационные войска обстреливают город Счастье, который на данный момент ограничен во въезде и выезде.
Об этом информирует председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, украинские власти были вынуждены предпринять подобные ограничительные меры из-за постоянных обстрелов со стороны российских террористов.
«ВСУ «закрыли» город Счастья на въезд и выезд. Режим тишины не наблюдается. Обстрел продолжается», — написал он в своем Facebook.
Об этом информирует председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, украинские власти были вынуждены предпринять подобные ограничительные меры из-за постоянных обстрелов со стороны российских террористов.
«ВСУ «закрыли» город Счастья на въезд и выезд. Режим тишины не наблюдается. Обстрел продолжается», — написал он в своем Facebook.
Важно сказать, что с недавних пор город остался без света, тепла и воды из-за обстрелов. Известно, что на днях там произошел взрыв с последующим пожаром на складе мазута.
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