Российские наемники обстреливают город Счастье

08:51 22 Февраль Киев, Украина

Российские оккупационные войска обстреливают город Счастье, который на данный момент ограничен во въезде и выезде.

Об этом информирует председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, украинские власти были вынуждены предпринять подобные ограничительные меры из-за постоянных обстрелов со стороны российских террористов.

«ВСУ «закрыли» город Счастья на въезд и выезд. Режим тишины не наблюдается. Обстрел продолжается», — написал он в своем Facebook.

Важно сказать, что с недавних пор город остался без света, тепла и воды из-за обстрелов. Известно, что на днях там произошел взрыв с последующим пожаром на складе мазута.