Российские наемники начали обстрел украинской сельхозтехники

"Гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.