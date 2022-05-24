Российские наемники начали обстрел украинской сельхозтехники

05:51 21 декабря Киев, Украина

Российские оккупанты открыли огонь по мирным украинским жителям. В результате обстрела из станкового противотанкового гранатомета был полностью уничтожен трактор, его владелец пострадал и был доставлен больницу.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, около 19:30 20 декабря в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки) по направлению населенного пункта Васильевка вооруженные формирования Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ.
"Гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.