Российские наемники начали обстрел украинской сельхозтехники

Российские оккупанты открыли огонь по мирным украинским жителям. В результате обстрела из станкового противотанкового гранатомета был полностью уничтожен трактор, его владелец пострадал и был доставлен больницу.
Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, около 19:30 20 декабря в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки) по направлению населенного пункта Васильевка вооруженные формирования Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ.
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