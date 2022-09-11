Российские мародеры вывезли из Донбасс-Арены фонтан-мяч

09:49 11 сентября Киев, Украина

Российские оккупанты вывезли в Москву культовый фонтан-мяч, который ранее украшал площадь возле Донбасс-Арены в Донецке. Видео из центра Москвы с памятником в субботу, 10 сентября, выложили в Тelegram.

Россияне вывезли фонтан-мяч и привезли его в столицу россии на фестиваль Москва-Донбасс, который посвятили дню города.

Жители Москвы фотографировались с украинским памятником.

Фонтан - памятник был создан в 2009 году для Донбасс-Арены, где домашние матчи играл донецкий ФК Шахтер.

Тридцатитонный гигант создавался немецкими мастерами из гранита особой породы (Tittlinger). Его диаметр составляет более 2,7 метра. Серые элементы на поверхности - это отполированный гранит, а черные имеют пескоструйную обработку и акриловое покрытие. Подставка под мяч тоже не маленькая: диаметром 360 см и весом 12,5 тонн. Гранитный мяч может вращаться под давлением двух струй воды. Вращение осуществляется за счет давления воды и благодаря идеально круглой форме.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления с начала сентября освободили около двух тысяч километров оккупированных территорий.