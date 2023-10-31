Российские хакеры развернули агрессивную дезинформационную кампанию против Украины

11:39 31 октября Киев, Украина

Российские хакеры запустили агрессивную кампанию дезинформации в социальной сети X. Они также используют поддельные сайты как украинских, так и западных изданий для распространения фейковых материалов.

Массовая атака началась 25 октября и продолжалась в течение нескольких часов, с публикацией твитов со скоростью в 2,5 твита в минуту. Инцидент был выявлен аналитическим проектом «Блокировщик Ботов/antibot4navalny,» который провел анализ этих публикаций.



В материалах, которые распространялись во время этой спам-атаки, обсуждалась идея того, что украинцам следует требовать от своих властей заключить перемирие с россией. Эти материалы также были размещены на фейковых сайтах, подражающих известным изданиям как в Украине, так и за рубежом — подделках под Welt, Spiegel, Fox News, Le Parisien, Walla и других.



Эти материалы представляли собой псевдоновостные и аналитические заметки, которые обсуждали возможное поражение Украины в войне и связанные с этим последствия, такие как потеря финансовой и военной поддержки со стороны Запада.



Такая массированная спам-атака, распространяющая прокремлевские материалы, была направлена не только на украинскую аудиторию, но и на западную. Эти действия могут создавать тревожность и переключать внимание на войне ХАМАС против Израиля вместо войны рф против Украины. Аналитики отметили, что публикация твитов с такой высокой скоростью и в таком большом количестве указывает на автоматизированный процесс, отличающийся от традиционных «троллей на зарплате». Это позволяет масштабировать такие атаки дешево и легко.



Такие действия в социальных сетях и в сфере кибербезопасности являются частью широкой кампании дезинформации и воздействия, проводимой российскими хакерами и спецслужбами.



Аналитики проекта также отмечают, что, судя по всему, пророссийские фейковые колонки сделаны по заказу властей рф. На это указывают несколько признаков.