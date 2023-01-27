Российские хакеры пытались проникнуть в компьютерные сети многоквартирных домов - СБУ

Киберспециалисты СБУ нейтрализовали российскую хакерскую атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы.
Хакеров также интересовали адреса проживания украинских правоохранителей и возможное перемещение военной техники.
По оперативным данным, к кибератаке причастна подконтрольная спецслужбам рф хакерская группировка, специализирующаяся на изломах электронных систем инфраструктурных объектов.
СБУ предупреждает, что такие атаки могут происходить и в будущем, поэтому призывает граждан быть внимательными, больше внимания уделять защищенности своих компьютерных сетей, использовать для этого сложные пароли и периодически их менять.
На основании собранных фактов в этом случае в приграничном регионе решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УКУ – несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей.
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