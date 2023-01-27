Российские хакеры пытались проникнуть в компьютерные сети многоквартирных домов - СБУ

16:32 27 января Киев, Украина

Киберспециалисты СБУ нейтрализовали российскую хакерскую атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы.

"Через Wi-Fi сеть многоквартирных домов хакеры хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, близлежащими автомобильными дорогами и т.д. Таким образом они планировали иметь скрытый канал для сбора информации о ситуации в городе", — говорится в сообщении.

Хакеров также интересовали адреса проживания украинских правоохранителей и возможное перемещение военной техники.



По оперативным данным, к кибератаке причастна подконтрольная спецслужбам рф хакерская группировка, специализирующаяся на изломах электронных систем инфраструктурных объектов.



СБУ предупреждает, что такие атаки могут происходить и в будущем, поэтому призывает граждан быть внимательными, больше внимания уделять защищенности своих компьютерных сетей, использовать для этого сложные пароли и периодически их менять.



На основании собранных фактов в этом случае в приграничном регионе решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УКУ – несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей.