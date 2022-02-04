Российские хакеры против украинских киберспециалистов. Кто кого

Сейчас куда ни посмотришь – всюду об одном: Россия вот-вот нападет. А ничего, что она уже 8 лет, как напала? И война идет все это время.
Более того: она уже цепляет гораздо больше людей, чем кажется. И когда вам нужно срочно забрать детей из школы, потому что ее якобы заминировали, или не работает «Дия» из-за кибератаки – это как раз и есть та война, за которой стоит РФ. Просто без войск и снарядов, а гибридная.
Россия как никто заинтересована в том, чтобы сеять панику в Украине. Почитайте последние новости. За прошлый год СБУ заблокировала 2200(!) кибератак. И уже за январь этого года – более 120, включая ту, которая вырубила сайты наших министерств. Но опять-таки – у большинства украинцев еще были новогодние праздники, отпуска. Так что атаку заметили преимущественно те, кто ее отбивал – киберспециалисты СБУ. И они таки неплохо справились: уже через сутки все сайты работали, а серьезной утечки данных не произошло.
Но тезис о «все пропало» Россией благополучно разгонялся еще несколько дней.
Хотя эта конкретная ситуация с январской хакерской атакой показала: киберспециалисты у нас неплохие. И видно, что в их арсенале есть наработанные схемы, как отражать атаки и реагировать на них. Без паники и хаоса.
К слову, об этом говорят даже международные партнеры. Европейцы поддержали Украину и признали, что наша реакция была профессиональной и быстрой. И что мы умеем оградить себя даже от таких мощных ударов.
Из них понятно, что теперь чиновники Евросоюза осознали, насколько высок уровень украинских киберспециалистов. Хотя удивительно, что сами европейцы "не знали, что такое может произойти". Хотя кибератаки РФ на европейские и американские ресурсы давно стали обычным явлением.
Но теперь, имея такой кейс, как январская кибератака, СБУ сможет много нового рассказать коллегам по кибербезопасности из других стран. И результаты расследования покажут, пожалуй, немало интересных цепочек между хакерами и российскими спецслужбами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии