Российские хакеры против украинских киберспециалистов. Кто кого

16:27 03 Февраль Киев, Украина

Сейчас куда ни посмотришь – всюду об одном: Россия вот-вот нападет. А ничего, что она уже 8 лет, как напала? И война идет все это время.



Более того: она уже цепляет гораздо больше людей, чем кажется. И когда вам нужно срочно забрать детей из школы, потому что ее якобы заминировали, или не работает «Дия» из-за кибератаки – это как раз и есть та война, за которой стоит РФ. Просто без войск и снарядов, а гибридная.



Россия как никто заинтересована в том, чтобы сеять панику в Украине. Почитайте последние новости. За прошлый год СБУ заблокировала 2200(!) кибератак. И уже за январь этого года – более 120, включая ту, которая вырубила сайты наших министерств. Но опять-таки – у большинства украинцев еще были новогодние праздники, отпуска. Так что атаку заметили преимущественно те, кто ее отбивал – киберспециалисты СБУ. И они таки неплохо справились: уже через сутки все сайты работали, а серьезной утечки данных не произошло.

Но тезис о «все пропало» Россией благополучно разгонялся еще несколько дней.



Хотя эта конкретная ситуация с январской хакерской атакой показала: киберспециалисты у нас неплохие. И видно, что в их арсенале есть наработанные схемы, как отражать атаки и реагировать на них. Без паники и хаоса.



К слову, об этом говорят даже международные партнеры. Европейцы поддержали Украину и признали, что наша реакция была профессиональной и быстрой. И что мы умеем оградить себя даже от таких мощных ударов.

«Реакция Украины на кибератаки была очень эффективной и профессиональной. Украина стала способной к самостоятельной защите от масштабных кибератак», – это кусочки письменных заявлений партнеров, которые попали в СМИ.

Из них понятно, что теперь чиновники Евросоюза осознали, насколько высок уровень украинских киберспециалистов. Хотя удивительно, что сами европейцы "не знали, что такое может произойти". Хотя кибератаки РФ на европейские и американские ресурсы давно стали обычным явлением.