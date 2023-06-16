Российские дроны атаковали Мерефу и Изюм на Харьковщине

11:20 26 мая Киев, Украина

Ночью россияне атаковали дронами города Мерефа и Изюм, расположенные на Харьковщине. Информацию об этом 26 мая предоставил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате атаки в Мерефе пострадало гражданское предприятие, которое потерпело от пожара. В Изюме пострадало здание учебного заведения, а также гараж, где находилась сельскохозяйственная техника. В обоих случаях произошли пожары. По предварительным данным, никто не пострадал в результате ночных ударов дронами Шахед",- отметил Синегубов.

Кроме того, в течение последних суток были зафиксированы вражеские обстрелы населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.



В Волчанске пострадали два жилых дома и хозяйственные постройки.



В селе Малая Волчья повреждены четыре частных жилых дома и также были затронуты хозяйственные постройки, что привело к возникновению пожара.



В Циркунах поврежден один частный жилой дом, а в Купянске пострадали жилой дом и гараж.