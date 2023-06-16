Российские дроны атаковали Мерефу и Изюм на Харьковщине

Ночью россияне атаковали дронами города Мерефа и Изюм, расположенные на Харьковщине. Информацию об этом 26 мая предоставил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Кроме того, в течение последних суток были зафиксированы вражеские обстрелы населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
В Волчанске пострадали два жилых дома и хозяйственные постройки.
В селе Малая Волчья повреждены четыре частных жилых дома и также были затронуты хозяйственные постройки, что привело к возникновению пожара.
В Циркунах поврежден один частный жилой дом, а в Купянске пострадали жилой дом и гараж.
В Волчанске пострадали два жилых дома и хозяйственные постройки.
В селе Малая Волчья повреждены четыре частных жилых дома и также были затронуты хозяйственные постройки, что привело к возникновению пожара.
В Циркунах поврежден один частный жилой дом, а в Купянске пострадали жилой дом и гараж.
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