Российские дроны атаковали Мерефу и Изюм на Харьковщине

11:20 26 мая Киев, Украина

Ночью россияне атаковали дронами города Мерефа и Изюм, расположенные на Харьковщине. Информацию об этом 26 мая предоставил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
 
"В результате атаки в Мерефе пострадало гражданское предприятие, которое потерпело от пожара. В Изюме пострадало здание учебного заведения, а также гараж, где находилась сельскохозяйственная техника. В обоих случаях произошли пожары. По предварительным данным, никто не пострадал в результате ночных ударов дронами Шахед",- отметил Синегубов.
 
Кроме того, в течение последних суток были зафиксированы вражеские обстрелы населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

В Волчанске пострадали два жилых дома и хозяйственные постройки.

В селе Малая Волчья повреждены четыре частных жилых дома и также были затронуты хозяйственные постройки, что привело к возникновению пожара.

В Циркунах поврежден один частный жилой дом, а в Купянске пострадали жилой дом и гараж.
 
"В селе Протопоповка Балаклейской громады Изюмского района произошел взрыв на неизвестном взрывоопасном предмете, который привел к гибели 39-летнего мужчины. Он перевозил подозрительный предмет в коляске мотоцикла. Еще один мужчина, 45 лет, находившийся рядом, получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести",- подытожил глава ОГА.